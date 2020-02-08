https://static.news.ru/photo/8ec162c6-4a23-11ea-9fb3-fa163e074e61_660.jpg Джозеф Байден Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Экс-вице-президент США Джозеф Байден заявил о том, что США должны поддерживать НАТО, чтобы противостоять России и Восточной Европе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на теледебаты претендентов на пост президента США.

НАТО распадется, если мы не победим Трампа (на выборах). Поэтому у НАТО реальные неприятности. НАТО нужна нам не только для обеспечения безопасности, нам нужна НАТО, чтобы не позволить России наращивать свое влияние на Восточную Европу так, как это происходило раньше, — привели сообщение Джозефа Байдена в ТАСС.

Он добавил, что ранее НАТО успешно сдерживала приход и влияние СССР в Восточную Европу.

Как писал NEWS.ru ранее, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти будут реагировать на военные учения НАТО, которые проведут весной на территории Европы.