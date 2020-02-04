https://static.news.ru/photo/8baa40e4-4762-11ea-9f4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization's/flickr.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти будут реагировать на военные учения НАТО, которые проведут весной на территории Европы.

Мы не можем игнорировать эти процессы, которые вызывают очень большую озабоченность, но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков, — отметил политик в интервью «Российской газете».

По его словам, Альянс «завлекает» в совместные учения под предлогом членства в ЕС нейтральные государства, например, Финляндию, Швецию. Даже придуман термин «военный Шенген», предполагающий модернизацию всех транспортных артерий вплоть до восточной границы НАТО. Это делается, чтобы дать возможность боевой технике беспрепятственно проходить на Восток. Лавров подчеркнул, что одного этого достаточно, чтобы понять опасность подобных игр.

Как писал NEWS.ru, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал об Defender 2020. В учениях примут участие порядка 37 тыс. военных, из которых около 20 тыс. будут представлять Соединённые Штаты.