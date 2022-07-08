Посол России высказал пожелание к новому премьер-министру Великобритании Посол России Келин пожелал, чтобы новый премьер-министр Британии был менее «враждебным»

России хотелось бы, чтобы новый премьер-министр Великобритании занимал менее воинственную позицию в отношении Москвы. Такое пожелание высказал в интервью агентству Reuters посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя сообщение об отставке нынешнего главы британского кабинета министров Бориса Джонсона.

Конечно, мы бы предпочли кого-то, кто не будет таким враждебным или воинственным, — признался Келин.

Он отметил, что Борис Джонсон уделял «слишком много внимания» геополитической ситуации на Украине, в связи с чем оставил «сильно позади» собственную страну, людей и экономику, что и привело, по представлению российского дипломата, к нынешнему результату.

Седьмого июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.

Ранее порядка 50 чиновников покинули свои посты, включая ключевые фигуры в правительстве — глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида. Они заявили, что больше не могут оставаться верными Джонсону, так как избиратели «ожидают честности от своего правительства».

Британские министры начали подавать в отставку после того, как на Даунинг-стрит признали, что Джонсон был в курсе о склонности экс-заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера к сексуальным домогательствам ещё до его назначения на должность. При этом сам премьер-министр уверял, что не знает никаких подробностей.