Посол России в США сообщил об угрозах в адрес сотрудников дипмиссии

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил в эфире «Соловьёв Live», что сотрудникам посольства в Вашингтоне поступают угрозы физической расправы. Дипломат отметил, что работа ведомства похожа на «осаждённую крепость». Он пояснил, что ежедневно перед зданием посольства проходят антироссийские акции.

В адрес моих товарищей, сотрудников посольства поступают угрозы, в том числе физической расправы. Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, — поделился Антонов.

Он добавил, что представители американского руководства пытаются подтолкнуть российских дипломатов и военных на предательство, выступая с соответствующими заявлениями.

Обозреватель американского издания The Hill Харлан Ульман в своей статье ранее обвинил руководство США в игнорировании требований Москвы о нерасширении НАТО и за ряд других действий, которые привели к началу специальной операции на Украине. В публикации сказано, что Россия неоднократно призывала Запад к дипломатическому решению вопроса. Автор материала отметил, что США также проигнорировали недовольство Кремля по поводу готовности принять в Альянс Грузию.