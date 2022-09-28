Посол России Антонов предупредил США о приближении к «опасной грани» Посол Антонов: США приблизились к опасной грани, допустив возможность ударов по Донбассу

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Говоря о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запородской и Херсонской областям Украины, США подходят к опасной грани. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, дипломатический поиск путей урегулирования ситуации в регионе при таком положении вещей значительно осложняется. Слова посла опубликованы в Telegram-канале российского диппредставительства.

Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта, — говорится в сообщении.

Антонов также заявил, что Штаты не осознают рискованность действий, когда одобряют использование Киевом западного оружия.

Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России, — приводятся слова российского посла.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не возражает против применения Киевом западных вооружений против тех районов Украины, которые могут войти в состав России по итогам референдумов. Дипломат напомнил, что США никогда не признают результаты референдумов, поэтому он призвал украинское руководство продолжать использовать западное вооружение против городов Донбасса. Он также добавил, что санкционный режим против Москвы будет усилен.