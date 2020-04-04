Посол РФ в Белоруссии: Россия оплатит перелёт белорусов из Индии на родину

https://static.news.ru/photo/e52df902-75fd-11ea-8f26-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мезенцев Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что российская сторона оплатит возвращение белорусов из Дели в Минск на борту самолета «Белавиа».

Он отметил, что ситуация с коронавирусом не позволила многим людям по всему миру вернуться из поездок на родину, многие оказались заперты в аэропортах.

Обсуждая ситуацию с руководством Министерства иностранных дел Республики Беларусь и авиакомпании «Белавиа», мы предложили такой вариант, что российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелёт по маршруту Минск-Дели-Минск, — приводит сообщение посла пресс-служба Посольства РФ в Республике Беларусь.

Он отметил, что специальным рейсом вылетят 107 белорусов. Отмечается, что финансовую поддержку в этом вопросе оказал филиал ВТБ в Белоруссии.

Вылет из Минска запланирован в 14 часов 5 апреля так, чтобы уже глубокой ночью 6 апреля белорусские граждане смогли встретиться в национальном аэропорту Минска со своими родными, друзьями, которые заждались и соскучились по ним, — подытожил Дмитрий Мезенцев.

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