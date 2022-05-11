Посол ЛНР обвинил Украину в намеренном нежелании заключать мир Посол ЛНР Мирошник: Украина рвёт любые возможности для заключения мира

Родион Мирошник / Фото miroshnik1974/vk.com

Украина обрывает любые возможности для заключения мира. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. По его словам, Киев открыто заявляет Москве о нежелании прекращать боевые действия.

Украина даже Российской Федерации заявляет о том, что не заинтересована в ведении переговоров об установлении мира и прекращении военных действий, — сказал Мирошник.

Представитель ЛНР уточнил, что подобная позиция была у Киева уже на минских переговорах, однако тогда проявлялась ещё в скрытой форме.

Сейчас она в принципе обрывает все возможности для достижения мира, сохранения жизни людей, прекращения кровопролития и возможности избежать совершенно ненужных жертв. Украина от этого отказывается и во взаимоотношениях с Российской Федерацией, и тем более в возможных взаимоотношениях с нами, — пояснил Мирошник.

Также Мирошник заявил, что иностранные наёмники, воюющие за Киев, должны быть наказаны. Дипломат отметил, что граждане других стран, которые приезжают на Украину, чтобы воевать, должны понести ответственность по всей строгости закона. По его словам, жители Донбасса воюют за возможность жить, а эти люди пришли на их территорию, чтобы убивать и зарабатывать.

При этом представитель ЛНР обвинил в причастности к «катастрофе», происходящей на Украине, первого президента страны Леонида Кравчука, умершего 10 мая на 89-м году жизни.