Посол ЕС обвинил Россию в затягивании признания «Спутника V»

Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил о том, что российская сторона политизирует и затягивает процесс признания «Спутника V» в Евросоюзе. В частности, Россия регулярно переносит сроки инспекций, запрашиваемых европейским регулятором. Об этом он заявил в интервью РБК.
Посол
Когда российские официальные лица говорят о задержках и о политизации с европейской стороны, мне порой кажется, что они по большей части говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос, — заявил посол.
Ранее Эдерер сообщил, что ЕС предоставил Минздраву необходимую информацию по взаимному признанию сертификатов о вакцинации ещё в июле, тогда как Россия пока не подготовила нужные документы для признания сертификатов. Он добавил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов.
В Минздраве эту информацию опровергли, заявив, что получение документов ЕС было подтверждено 30 сентября.