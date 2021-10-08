Посол ЕС обвинил Россию в затягивании признания «Спутника V»

Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил о том, что российская сторона политизирует и затягивает процесс признания «Спутника V» в Евросоюзе. В частности, Россия регулярно переносит сроки инспекций, запрашиваемых европейским регулятором. Об этом он заявил в интервью РБК.

Посол уточнил , что российская сторона раз за разом откладывает сроки проведения инспекции экспертами Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), что тормозит процесс. Что же касается недавних заявлений Франции и Италии о том, что российские вакцины не будут признаны в ЕС, то это едва ли отразится на решении инспекторов, поскольку они невосприимчивы к давлению. Посол напомнил, что ЕМА продолжает проведение экспертизы.

Когда российские официальные лица говорят о задержках и о политизации с европейской стороны, мне порой кажется, что они по большей части говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос, — заявил посол.

Ранее Эдерер сообщил, что ЕС предоставил Минздраву необходимую информацию по взаимному признанию сертификатов о вакцинации ещё в июле, тогда как Россия пока не подготовила нужные документы для признания сертификатов. Он добавил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов.

В Минздраве эту информацию опровергли, заявив, что получение документов ЕС было подтверждено 30 сентября.