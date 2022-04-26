Посол Антонов сравнил Украину с тараном против России Посол РФ Антонов: Запад использует Украину в качестве военного тарана против России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов не исключил того, что конфликт на Украине был умышленно спровоцирован и теперь страну используют в качестве «военного тарана» против России. На такие мысли, по слова дипломата, его навели действия Запада. Комментарий Антонова по текущей ситуации опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

По словам Антонова, ситуацию на Украине и образ России в качестве угрозы правящие круги США используют для отвлечения своих граждан от внутренних проблем своей страны.

Все это наводит на мысль о том, что украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом. Соседнюю страну используют как военный таран против нас, — подчеркнул Антонов.

Российский посол также заявил, что США стремятся любыми способами затянуть операцию России на Украине. Таким образом они надеются нанести максимальный ущерб Москве. Анатолий Антонов полагает, что таким образом Вашингтон хочет сохранить очаг нестабильности в Европе, сплотить вокруг себя западных союзников и удерживать свои позиции на мировой арене.