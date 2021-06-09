Пощёчина Макрону и ботинки Буша: топ-5 нападений на первых лиц

Французского президента Эммануэля Макрона унизил человек из народа: глава государства дал руку мужчине, а тот, удерживая её, замахнулся и второй рукой дал президенту пощёчину. Дерзкий поступок, но далеко не первый в истории. Топ-5 униженных народом первых лиц — в материале NEWS.ru.

Ботинки Буша

«Ботинки Буша» уже стали устойчивым выражением. Так назвали инцидент, произошедший с 43-м президентом США Джорджем Бушем — младшим в 2008 году. Во время совместной пресс-конференции Буша и премьер-министра Ирака Нури Малики журналист внезапно поднялся со своего места и со словами «Это подарок от иракцев. Это прощальный поцелуй, ты — собака» бросил в американского президента ботинок. На этом инцидент не завершился: журналист сразу после первого броска нагнулся, взял второй ботинок и кинул его таким же образом. Буш успешно увернулся от обоих башмаков, а вот пресс-секретарь Буша Дана Перино ушла с конференции с фингалом: девушку в сумятице ударили микрофоном в глаз.

Примечательно, что этим случаем «эра» бросания обуви в первых лиц не закончилась. Спустя год после броска в Буша аспирант Кембриджского университета Мартин Янке бросил ботинок в премьер-министра Китая Вэня Цзябао, выступавшего в университете. Ботинки метали и в премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, который сейчас является президентом республики.

Ботинкам Буша даже поставили памятник. Гигантский башмак поставили в городе Тикрит — на родине бывшего иракского президента Саддама Хусейна. Однако уже на следующий день власти Тикрита поручили снести памятник.

Сам Буш-младший на корреспондента египетского телеканала «Аль-Багдадиа» Мунтазара аль-Зейди не обиделся и заявил, что «не держит зла на того парня», а инцидент вообще считает «забавным». Президент назвал происшествие «признаком свободного общества».

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Путин и FEMEN

В 2013 году президенту России Владимиру Путину вынужденно пришлось смотреть на обнаживших перед ним грудь украинских активисток. Несколько девушек движения FEMEN быстро разделись и начали выкрикивать оскорбительные слова в адрес российского лидера. Вскоре они были нейтрализованы охраной. Инцидент произошёл во время посещения Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель выставочного стенда Volkswagen.

Власти Ганновера даже открыли уголовное дело против пяти участниц FEMEN. Их грубый перформанс попал под статью «Оскорбление органов власти или представителей иностранных государств». В то же время немецкие СМИ писали, что дело, вероятно, не сдвинется с места, если на этом не будет настаивать потерпевшая сторона.

А что она? Путин сразу после «шоу» на пресс-конференции сказал, что знал про акцию активисток заранее. Более того, она в целом ему понравилась и он даже не видит в ней ничего страшного. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков тоже не стал призывать наказывать девушек, однако не выражался об акции подобно российскому лидеру и заявил, что это хулиганство. Позже Путин также добавил, что на него не произвели сильного впечатления «прелести» активисток. В момент топлес-акции он был слишком голоден , чтобы обратить на это серьёзное внимание, заключил по этому инциденту Путин.

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Пощёчина Макрону

Почётное третье место можно отдать инциденту, вдохновившему на эту статью, — пощёчине Макрону. Это произошло во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны. Макрон подошёл пообщаться к местным жителям, стоявшим вдоль железного ограждения. Президент дал руку мужчине с густой чёрной бородой в маске, тот, удерживая её, замахнулся и второй рукой ударил президента. Охрана тут же увела политика, а бородатого мужчину скрутили.

Сотрудники безопасности, как стало известно позднее, не считали, что зона, где произошло нападение, была достаточно безопасной.

По словам Макрона, не стоит позволять агрессивно настроенным лицам «овладевать дебатами», так как они этого просто не заслуживают. Политик, однако, не испугался и заявил, что продолжит встречи с французами. И это при том, что во Франции народ уже не первый раз выражает подобным образом своё недовольство.

В стране были случаи и посерьёзнее. Например, в 2002 году во время празднования Дня взятия Бастилии молодой студент спрятал в футляр от гитары винтовку. До сих пор неясно, хотел ли 27-летний Максим Брюнери (Maxime Brunerie) действительно убить президента Франции Жака Ширака, так как выстрелил он наугад, но всё же в сторону правительственного кортежа. Адвокаты его на суде утверждали, что студент страдает психическим расстройством и нуждается в лечении. Психиатрическая экспертиза подтвердила, что умственная неполноценность имеет место быть, однако за неудачное покушение на Ширака он всё равно получил 10 лет тюрьмы.

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Сувенир в лицо Берлускони

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в 2009 году раздавал автографы и общался с людьми в центре Милана после митинга его партии «Народ Свободы». Ничего не предвещало беды, как вдруг в лицо премьера прилетел тяжёлый сувенир. Изначально сообщалось, что 40-летний неизвестный мужчина ударил главу правительства в лицо кулаком, однако позднее выяснилось, что в премьера бросили некий предмет. Берлускони остался без двух зубов и со сломанным носом. Кроме того, пострадавший потерял много крови и долгое время пробыл в больнице.

Спустя почти три месяца глава правительства перенёс операцию по пересадке фрагмента челюстной кости в одной из больниц Милана. Медикам удалось восстановить премьеру челюсть и зубы, повреждённые во время покушения. Спустя пару дней после операции он уже присутствовал на заседании Министерства обороны, с повязкой на лице.

Сам 73-летний Берлускони, который тогда уже в третий раз был премьер-министром Италии, неоднократно говорил, что не будет поддаваться давлению своих противников и не покинет пост досрочно.

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Пощёчина Шрёдеру

Завершает топ пощёчина, опередившая унижение Макрона на 17 лет, — её получил канцлер Германии Герхард Шрёдер во время встречи с избирателями. В мае 2004 года он был в гражданском центре Мангейма, где проходила его кампания по выборам в Европарламент. Шрёдеру дал пощёчину 52-летний местный житель во время того, как канцлер раздавал автографы. Он практически тут же был схвачен сотрудниками правоохранительных органов. СМИ, однако, писали, что мужчину быстро отпустили, так как не нашли никаких оснований для его ареста.

У нас не было никаких оснований для его ареста. Мы начали расследование по факту нанесения телесных повреждений. Канцлер серьёзно не пострадал, — заявили в полиции.

Инцидент не испугал политика, и тот спокойно продолжил встречу и даже выступил с речью в поддержку социал-демократов. Позднее сообщалось, что судебный процесс над хулиганом всё же свершился: ему дали четыре месяца условно и 100 часов общественных работ.

Wolfgang Kumm/Global Look Press

P. S. Есть один случай, который не вошёл в топ-5, однако точно «переиграл» все перечисленные, — покушение на жизнь цесаревича Николая Александровича (впоследствии Николая II), осуществлённое в японском городе Оцу в 1891 году. На всероссийского императора напал полицейский Цуда Сандзо. Он должен был охранять улицу, по которой следовали высокие гости (Николай и греческий принц Георг), однако оказалось, что охранять их нужно было как раз от самой «охраны». Цуда выскочил из оцепления и замахнулся на цесаревича мечом. В открытых источниках инцидент преподносится по-разному: где-то сказано, что удар пришёлся вскользь, а где-то — что Цуда саблей успел нанести два удара. Одно известно точно — сам факт нападения на наследника российского престола был.