https://static.news.ru/photo/8a4cf710-e532-11e9-bedc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Женщина проникла в вольер со львом в зоопарке в Нью-Йорке. Теперь её ищет полиция.

Афроамериканка перелезла через ограду вольера и начала размахивать руками и пританцовывать перед диким животным. Происходящее на камеру телефона заснял пользователь @realsobrino. Видео стало вирусным.

Позже нарушительницу вывели из зоосада. Но теперь инцидентом заинтересовались стражи порядка, сообщает Independent .

Ранее News.ru писал, что в крупнейшем зоопарке Бельгии родились панды-двойняшки. Самка Хао Хао и самец Син Хуэй были переданы Бельгии в аренду из Китая в феврале 2014 года.

Согласно договору, детёныши принадлежат китайской стороне. Малыши — мальчик и девочка — родились здоровыми. Их вес составляет 160 и 150 граммов соответственно.