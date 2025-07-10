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10 июля 2025 в 18:27

Стало известно, почему в Подмосковье появились болотные черепахи

Эксперт по рептилиям Рыжов заявил, что черепахи мигрируют в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Участившаяся встреча жителей Подмосковья с болотными черепахами связана не с размножением, заявил в беседе с интернет-изданием Regions эксперт в области изучения рептилий Максим Рыжов. По его словам, рептилии появляются в регионе в результате миграции с юга.

Причины появления болотных черепах в Подмосковье — результат миграции с юга на север. Однако размножаться они здесь еще не научились. Даже если они отложат яйца, неблагоприятная среда исключает дальнейшее воспроизводство потомства, — объяснил эксперт

Рыжов отметил, что миграция связана с поиском водоемов, пригодных для жизни и зимовки, так как старые места обитания могли перестать подходить рептилиям.

В свою очередь герпетолог Юлиана Рыжкова посоветовала не мешать здоровым черепахам, а помогать только раненым, перенося их с проезжей части.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил обновленный список животных, запрещенных к домашнему содержанию в России. В документе указан 121 вид, подлежащий ограничениям. В числе таких «питомцев» оказались змеи, носороги, крокодилы.

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Подмосковье
животные
потомство
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