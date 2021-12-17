Порошенко улетел за границу, узнав о вызове на допрос

Бывший президент Украины Пётр Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне. Представители Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 17 декабря попытались вручить ему повестку на допрос, после чего политик вылетел в Турцию, сообщила в Facebook пресс-служба возглавляемой им партии «Европейская солидарность».

В партии уверяют , что турне Порошенко по Европе было давно согласовано.

Пётр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведёт ряд встреч в Турции. В частности, в честь годовщины получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины по приглашению вселенского патриарха Варфоломея пятый президент Пётр Порошенко посетит резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле, — отмечается в сообщении.

По уверениям пресс-службы, Порошенко 20 и 21 декабря в Польше будет участвовать в международной конференции «Россия — Украина — НАТО: эскалация напряжённости на восточном фланге».

Также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности, — пояснили в партии.

Ранее стало известно, что следователи ГБР пытались передать на улице повестку о вызове на допрос Петру Порошенко по делу о пособничестве терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. По этой статье проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Повестку вручить не удалось, поскольку Порошенко не стал обращать внимания на призывы силовиков.