Порошенко просил Байдена повлиять на Яценюка и обещал не «садить» его

https://static.news.ru/photo/d00a23dc-b489-11ea-97f0-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в феврале 2016 обещал вице-президенту США Джо Байдену, что против премьера Арсения Яценюка не будут заведены уголовные дела после его отставки. Запись соответствующей разговора на пресс-конференции 22 июня обнародовал депутат депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

Компромат датирован 2016 годом. Тогда в феврале шли активные разговоры о скорой отставке Яценюка с поста премьера. Байден передал Порошенко беспокойство главы кабмина о том, что после ухода с должности он может стать фигурантом уголовных дел. Порошенко в ответ заверил, что трогать его не намерен.

А в октябре Порошенко попросил Байдена оказать воздействие на Яценюка. Он хотел, чтобы тот повлиял на Арсена Авакова (глава МВД), с которым у президента были большие проблемы.

Это не единственный подобный компромат, который обнародовал Деркач. Ранее он представил общественности файлы, которые, по его словам, свидетельствуют о давлении США на правоохранительные органы Украины по делу Burisma. Это частная газодобывающая группа Украины. Предполагаемая коррупция там ранее стала поводом к ситуации с импичментом президента США Дональда Трампа.

Дело в том, что сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена Хантер входил в правление газовой фирмы в то же время, когда его отец курировал вопросы Украины в Белом доме. При этом собственник Burisma Group Николай Злочевский был министром экологии Украины. Именно это ведомство выдавало лицензии на разработку газовых месторождений, большинство из которых и получала Burisma.

Депутат утверждал, что Джо Байден, манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, активно содействовал закрытию уголовных дел, связанных со Злочевским. Деркач также заявил, что Джо Байден получил $900 тысяч за лоббистскую деятельность от компании Burisma.

О расследовании коррупции в Burisma Трамп говорил по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским. Оппонирующие американскому президенту демократы посчитали, что тот, таким образом, решил использовать эту ситуацию против Байдена, который является основным его конкурентом на грядущих президентских выборах. Была инициирована процедура импичмента, но в отставку Трампа отправить не удалось.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура Украины уволила Константина Кулика, расследовавшего дело газовой компании Burisma.