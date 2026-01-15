Раскрыты подробности «битвы» США и Дании за Гренландию Попытки Дании договориться с США по Гренландии провалились

Попытки Дании договориться с Вашингтоном по вопросу Гренландии закончились провалом, пишет MK.RU. Переговоры, закончившиеся через час, не сняли фундаментальных разногласий по поводу статуса арктического острова, контролируемого Данией.

Американский президент Дональд Трамп после встречи с датскими властями заявил, что Гренландия имеет решающее значение для национальной безопасности США, и выразил недовольство позицией Копенгагена. Глава Белого дома отметил, что его администрация могла бы вложить значительные ресурсы в развитие острова, но не добился согласия от Дании.

Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен заявил, что изменить позицию США не удалось и что важно сохранять уважительное сотрудничество. По его мнению, Трамп явно стремится заполучить Гренландию, но Копенгаген уже дал понять: такие планы не соответствуют интересам королевства.

Расмуссен добавил, что в знак европейской поддержки Франция, Германия и Норвегия выразили готовность направить военных в многонациональные силы под руководством Дании. По его словам, это усилит присутствие в регионе — там появятся дополнительные самолеты, корабли и контингенты союзников по НАТО.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, в свою очередь, заявил, что страна готова увеличить и закрепить свое военное присутствие в Гренландии. Он подчеркнул, что считает крайне маловероятным сценарий, при котором США попытаются захватить территорию силой.

Ранее появилась информация, что Белый дом предпочитает вариант присоединения Гренландии к США через референдум среди местных жителей. Администрация Трампа рассматривает в том числе возможность проведения кампаний по дезинформации для влияния на мнение жителей датской автономии.