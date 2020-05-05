В руках официальных властей Венесуэлы находятся два сотрудника американской частной военной компании (ЧВК) Silvercorp, которую подозревают в организации неудавшейся попытки государственного переворота в Боливарианской Республике. Они имеют паспорта граждан США. Нахождение американцев под арестом отчасти даёт венесуэльскому президенту Николасу Мадуро возможность вести с Вашингтоном ограниченный торг.

Данные о том, что двое представителей Silvercorp Аарон Берри и Люк Денман живы и находятся под арестом, изначально подтвердил сам Джордан Гудро, который возглавляет эту компанию по «управлению рисками в сфере безопасности». О факте их задержания в то же время официально говорят в Каракасе. В Сети есть фотографии документов задержанных.

Их главной задачей было убийство президента Венесуэлы. Это была террористическая атака в разгар пандемии, — обратил внимание венесуэльский лидер, выступая на саммите Движения неприсоединения в формате видеоконференции.

Гудро является ветераном Вооружённых сил (ВС) США. По данным западных СМИ, в рамках венесуэльского досье он пытался вести подготовку дезертиров из армейских структур Боливарианской Республики в секретных лагерях на территории соседней Колумбии. Цель состояла в том, чтобы организовать трансграничный рейд, который закончится поимкой Мадуро. Формальный повод для его задержания есть. Власти США назвали президента Венесуэлы причастным к наркоторговле и объявили за него награду в $15 млн.

Nicolás Maduro/facebook.com

Своих намерений Гудро, похоже, не скрывал. Он записал с отставным генералом ВС Венесуэлы Хавьером Ньето видеоролик, в котором сообщил о начале десантной операции «Гидеон» на юге, западе и востоке Боливарианской Республики. Правда, позже комментировать этот ролик основатель Silvercorp отказался.

Каракас утверждает, что у него находятся 13 наёмников, которые намеревались осуществить государственный переворот. Восемь человек были убиты в результате перестрелки с военными.

Мы изъяли материалы, которые они намеревались использовать для реализации своего плана. Были найдены наркотики, доллары, оружие, спутниковые телефоны, радиоприёмники, приборы ночного видения, — сказал Мадуро.

По словам председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, «солдаты удачи» попытались проникнуть в страну на лодках — со стороны Колумбии. Правительство Венесуэлы считает, что бойцы Silvercorp получили «поддержку и финансирование от правительства США и действующих властей Колумбии». При этом, по версии Каракаса, идейным вдохновителем попытки вторжения стал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Пресс-офис оппозиционного политика это категорически отрицает. Всерьёз эти слова, по-видимому, не воспринимают и американские дипломаты.

У нас мало оснований верить всему, что исходит от прежнего режима, — цитирует New York Times неназванного представителя Госдепартамента. — Режим Мадуро последовательно использует дезинформацию, чтобы сместить акцент с ненадлежащего управления Венесуэлой.

Правда, нахождение граждан США в руках Мадуро американское дипведомство пока никак не комментирует.

Madelein Garcia/twitter.com

В связи с неудавшимся рейдом Silvercorp военное командование ВС Венесуэлы объявило о новой фазе учений «Боливарианский щит — 2020», в которой принимают участие свыше 25 тысяч военнослужащих. Глава Стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо сообщил, что все военнослужащие из военно-морских, воздушных и наземных сил в соответствии с внутренними приказами будут распределены по территории страны с востока на запад — в прибрежные районы, чтобы гарантировать «свободу каждого сантиметра» от деятельности «солдат удачи». ВС также должны провести «комплексную операцию по борьбе с терроризмом». Масла в огонь во многом подлили и сами заявления Гудро, который на фоне срыва операции Silvercorp заявил, что у него остаются люди «на местах» в Венесуэле.

Несмотря на то что действия Silvercorp могут оказаться неумелой попыткой заработать на вознаграждении за поимку венесуэльских политиков, арест двух граждан США кажется довольно серьёзным делом. Это даёт Мадуро возможность требовать от Белого дома некоторые уступки в обмен на их освобождение. Вопрос лишь в том, что президент Венесуэлы может запросить.