Популярная детская игрушка станет бесполой ради гендерного равенства

https://static.news.ru/photo/7a432432-7854-11eb-9e76-96000091f725_660.jpg Фото: blperk/wikipedia.org

Игрушка, известная как Mr Potato Head (Мистер Картофельная Голова), перестанет быть «мистером». Классическую игрушку, появившуюся на свет почти 70 лет назад, ждёт ребрендинг.

Теперь это будет Potato Head on packaging (Картофельная Голова из упаковки), передаёт BBC News. Смена имени стала результатом переосмысления для современных потребителей, заявили в компании-производителе. Задача — в условиях нынешних реалий обеспечить гендерное равенство.

Hold that Tot your main spud, MR. POTATO HEAD isnât going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the MR.â I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD arenât going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ — Hasbro (@Hasbro) February 25, 2021

Мистер Картофельная Голова представляет собой игрушку, которую можно собрать из множества различных частей тела и одежды. Это пластиковая картофелина, в комплекте с которой идут глаза, уши, руки, ботинки, кепка, зубы, язык и усы, которые могут служить бровями.

Мистер Картофельная Голова был одним из главных героев мультсериала «История игрушек», выпущенного кинокомпаниями Pixar и Walt Disney Pictures. До сих пор, помимо него, была ещё и Миссис Картофельная Голова — с традиционными дамскими аксессуарами и предметами роскоши, такими как автомобиль и пароход.

Новая гендерно-нейтральная игрушка будет выпущена осенью 2021 года. Впрочем, некоторое время «мистер» и «миссис» ещё будут доступны покупателям.

Ранее NEWS.ru писал, что компания LEGO выпустила набор «Колизей», состоящий из 9036 деталей. Вскоре после старта продаж новинку молниеносно раскупили.