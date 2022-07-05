Попавшего в плен на «Азовстали» шведа в ДНР обвинили в наёмничестве Попавшему в плен на «Азовстали» гражданину Швеции предъявили обвинение в наёмничестве

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Подданному Швеции, сдавшемуся в плен на металлургическом заводе в «Азовстали» в Мариуполе, следователи ДНР предъявили обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооружённых формирований в качестве наёмника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики. При этом имя обвиняемого не называется.

В отношении гражданина Швеции возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение по ст. 430 УК ДНР («Наёмничество»). С обвиняемым ведутся следственные действия, — рассказал источник агентства.

По словам собеседника ТАСС, имя обвиняемого не раскрывается в интересах следствия.

Официальными комментариями правоохранительных органов ДНР агентство не располагает.

Ранее сообщалось, что в ДНР предъявили обвинения ещё двум иностранцам, воевавшим на стороне ВСУ. Речь идёт о гражданах Великобритании — Дилане Хилли и Эндрю Хилле. Их обвиняют в наёмничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время.

В начале июня суд ДНР приговорил к смертной казни Шона Пиннера, Эйдена Аслина (оба — подданные Великобритании) и Сааудана Брагима (гражданин Марокко). Отец одного из осуждённых обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил посодействовать в помиловании сына.