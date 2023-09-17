«Понимает вину»: сенатор объяснил, почему Шольц не пожал руку Лаврову Сенатор Цеков: Шольц не смог пожать руку Лаврову из-за понимания вины ФРГ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца от рукопожатия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не стоит воспринимать как оскорбление, немецкий политик осознает вину за нынешнюю политическую линию по отношению к Москве, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, это похоже на улично-бытовые отношения, когда происходит ссора и люди не здороваются друг с другом.

Но это бытовые категории, а не категории политиков. Я считаю, Шольц руки не подал Лаврову только потому, что понимает всю вину, которая есть у Германии перед Россией. Россия спасла Германию, объединила Германию, помогала стране долгие годы, поставляя газ по очень низким ценам. Он, наверное, понимает всю подлость нынешнего поведения Германии к России под его руководством. Я думаю, из-за пониманияя, что они поступают неправильно, не смог даже руку подать Лаврову, — сказал Цеков.

Ранее обозреватель Ульрих Райтц заявил, что отказ Шольца и главы МИД Анналены Бербок от рукопожатия с Лавровым на саммите G20 в Индии показал их политическую слабость. По его мнению, подобное поведение неэффективно, и властям ФРГ следовало бы искать взаимопонимания с Россией.