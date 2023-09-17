«Политика слабаков»: Шольца раскритиковали за отказ пожать руку Лаврову Focus: отказ Шольца пожать руку Лаврову показал его политическую слабость

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Сергей Лавров

Отказ канцлера Германии Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок от рукопожатия с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индии — демонстрация их политической слабости, написал обозреватель Ульрих Райтц в статье, опубликованной изданием Focus. Подобное поведение неэффективно, властям ФРГ следовало бы искать взаимопонимание с Россией.

По мнению автора статьи, Шольц и Бербок таким образом попытались продемонстрировать изолированность России. Однако, «во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать», отметил он.

Я считаю, что это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться. Это только усиливает чувство собственной правоты, и на самом деле это не внешняя, а внутренняя политика, — указал Райтц.

Ранее журналист Джексон Хинкл заявил, что спокойное отношение президента России Владимира Путина к западным санкциям вызывает непонимание и приводит в ярость Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона. По его словам, Путин не беспокоится из-за экономического давления Запада, поскольку оно приносит проблемы только Вашингтону и Брюсселю.