Реакция Путина на санкции привела в ярость Макрона и Шольца Журналист Хинкл заявил о злости Макрона и Шольца из-за спокойствия Путина

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Спокойное отношение президента России Владимира Путина к западным санкциям вызывает непонимание у французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, заявил журналист Джексон Хинкл в своем YouTube-канале. По его словам, реакция Путина приводит в бешенство европейских лидеров.

Шольц и Макрон просто в бешенстве от того, что Путина не волнуют антироссийские санкции. Когда они встречались с ним, он даже не упоминал об ограничительных мерах в беседе, — сказал обозреватель.

По его мнению, Путин не беспокоится из-за экономического давления Запада, так как оно приносит проблемы только Вашингтону и Брюсселю. В заключение Хинкл добавил, что тем временем Россия одержала победу в этой сфере.

Ранее эксперт Евросовета по Балканам Майда Руге заявила, что в случае принятия Сербии в состав Евросоюза она станет новым «троянским конем» России в сообществе. По ее словам, наряду с Венгрией Сербия станет импортом «российского влияния» в Европу.

Ее поддержала председатель комитета по иностранным делам британского парламента Алисия Кернс. Она отметила, что западные дипломаты, обещая Сербии «более быстрый путь» в ЕС, верят, что таким образом приближают страну к сообществу и НАТО.