В ЕС испугались нового «троянского коня» России Эксперт ЕС Руге: Сербия может стать «троянским конем» России в Европе

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В случае принятия Сербии в состав Евросоюза, она станет новым «троянским конем» России в сообществе, заявила CNN эксперт Евросовета по Балканам Майда Руге. По ее словам, наряду с Венгрией, Сербия станет импортом «российского влияния» в Европу.

Предполагая, что мы каким-то чудесным образом примем Сербию в ЕС, с таким правительством, вы практически введете в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице Орбана (премьер-министр Венгрии. — NEWS.ru), — сказала Руге.

Ее поддержала председатель комитета по иностранным делам британского парламента Алисия Кернс. Она отметила, что западные дипломаты, обещая Сербии «боле быстрый путь» в ЕС, верят, что таким образом приближают страну к сообществу и НАТО. На деле же, по ее словам, президент Сербии Александр Вучич «смеется» в лицо Западу.

В публикации отмечается, что после начала российской спецоперации на Украине ЕС стремятся вывести сербского лидера «из орбиты» РФ. Однако политика «ускоренного поворота» к Сербии оказалась неэффективна, поскольку Белград отказался поддержать санкции в отношении России и продолжает преследовать собственные интересы в регионе.

Ранее Вучич ответил на упреки в том, что он пытается «усидеть на двух стульях», маневрируя между Западом и Востоком. Глава государства подчеркнул, что у него есть свой «сербский стул». Вучич добавил, что целью его политики является независимость Сербии, которая идет по европейскому пути, но при этом отстаивает свои национальные интересы.