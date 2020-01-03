https://static.news.ru/photo/6cb1be9e-2e24-11ea-a1a1-fa163e074e61_660.jpgМайкл ПомпеоФото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что американская сторона «привержена деэскалации» после гибели главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Как писал NEWS.ru, Помпео ранее сообщил, что иракцы радуются известию об уничтожении Сулеймани. Он также прикрепил видеозапись, на кадрах которой видны люди, кричащие и бегающие с иракскими флагами.
Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».