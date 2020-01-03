https://static.news.ru/photo/6cb1be9e-2e24-11ea-a1a1-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что американская сторона «привержена деэскалации» после гибели главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

#BREAKING Secretary of State Pompeo says US 'committed to de-escalation' after Soleimani killing pic.twitter.com/uRHLKhdTdJ — AFP news agency (@AFP) 3 января 2020 г.

Как писал NEWS.ru, Помпео ранее сообщил, что иракцы радуются известию об уничтожении Сулеймани. Он также прикрепил видеозапись, на кадрах которой видны люди, кричащие и бегающие с иракскими флагами.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».