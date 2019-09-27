https://static.news.ru/photo/1da9615c-e159-11e9-a732-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео отправляется в начале октября в турне по странам Европы, во время которого он среди прочего намерен обратить внимание на необходимость борьбы с вилянием РФ на Балканах. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Начнётся поездка Помпео 1 октября с визита в Италию, где гость из США встретится с президентом Серджио Маттареллой, премьером Джузеппе Конте и главой МИДа Луиджи Ди Майо. Также глава американской дипломатии съездит в регион Абруццо, откуда родом его предки, передаёт « Интерфакс ».

Через день Помпео выступит в Ватикане и встретится с папой римским Франциском. После этого госсекретарь США поедет в Черногорию, Северную Македонию и Грецию.

Как заявили в госдепартаменте, в ходе поездки Помпео попытается предпринять усилия, направленные на борьбу со «злонамеренным влиянием» России на Балканах.

Как писал News.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал действия Вашингтона, отказавшего в выдаче виз представителям российской делегации на мероприятиях ООН. Об этом он заявил на встрече с госсекретарём США Майклом Помпео.