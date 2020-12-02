Помпео призвал НАТО активизироваться в противодействии Китаю

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Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи в формате видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран НАТО призвал к активизации сотрудничества для противостояния Китаю.

Также глава Госдепартамента обсудил вопросы, связанные с угрозой, исходящей от России, и коснулся темы контроля над вооружениями, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

В ходе продуктивной дискуссии с лидерами Альянса госсекретарь Помпео подчеркнул угрозу, которую представляет Коммунистическая партия Китая (КПК) для интересов Альянса в области безопасности, и призвал к усилению сотрудничества для защиты от враждебных действий со стороны КПК, — говорится в заявлении главы пресс-службы Кейла Брауна.

В ходе встречи участники мероприятия «провели откровенный разговор» с главами МИД Украины и Грузии Дмитрием Кулебой и Давидом Залкалиани на тему безопасности в акватории Чёрного моря.

Ранее эксперты НАТО подготовили доклад о необходимости реформирования организации, сообщал NEWS.ru. В документе утверждается, что Китай в ближайшие десять лет станет вторым после России противником Альянса и для противодействия ему необходимо создать ряд особых структур. Аналитики Альянса призывают сформировать механизмы, которые обеспечат технологическое превосходство НАТО над КНР.