Госсекретарь США призвал Евросоюз осудить это действие, поддержать верховенство закона и привлечь власти Ирана к ответственности.

Oil from the #AdrianDarya1 has been offloaded in Syria, proving that Iran lied to the UK and Gibraltar. This terrorist oil will fund Assad’s war and Iran’s sectarian violence. EU members should condemn this action, uphold the rule of law, and hold Iran accountable. pic.twitter.com/4GPZpdYU8b