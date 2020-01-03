https://static.news.ru/photo/a4f85c04-2feb-11ea-8e2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Власти Соединённых Штатов уверены, что жители Ирака выступают за продолжение присутствия американских войск на территории этой страны, несмотря на ракетный обстрел, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Уверены в том, что иракский народ хочет, чтобы США оставались там, чтобы продолжать кампанию против терроризма. И мы продолжим делать всё, что нужно, чтобы обеспечить безопасность Америки, — заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Штатов Майкл Помпео.

Он подчеркнул, что исполняющий обязанности премьер-министра Ирака сейчас подвергается сильному давлению со стороны иранского руководства.

Как писал NEWS.ru, парламентарии Ирака проголосовали за вывод иностранных войск с территории республики. Обсуждение прошло 5 января 2020 года. Накануне возглавляемая Соединёнными Штатами Америки антитеррористическая коалиция временно прекратила в Ираке обучение местных силовиков из-за нападений на военные базы Белого дома.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам безопасности и обороны парламента Ирака собирается обратиться к правительству страны с требованием подать жалобу на действия Вашингтона в Совет Безопасности ООН из-за убийства 3 января 2020 года в результате американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани, а также одного из иракских шиитских командиров Абу Махди аль-Мухандиса.