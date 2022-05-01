Помощник канцлера ФРГ: потребуется время для отказа от нефти из России Помощник канцлера ФРГ: стране потребуется несколько месяцев, чтобы отказаться от нефти из РФ

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помощник немецкого канцлера по экономическим вопросам Йорг Кукис сообщил, что Германия выступает за введение полного эмбарго на российскую нефть, об этом он сказал в интервью газете Financial Times. Однако потребуется несколько месяцев, чтобы подготовиться к прекращению поставок.

Мы хотим прекратить закупать нефть из России, но нам нужно немного времени, чтобы убедиться, что мы сможем обеспечить другие источники поставок нефти для страны, — сказал Кукис.

Ранее стало известно, что Германия поддерживает планы Евросоюза по введению эмбарго на импорт нефти из России в рамках нового пакета санкций. По данным агентства, во время переговоров по шестому санкционному пакету в отношении Москвы Берлин чётко выступил за введение эмбарго.

Газета New York Times написала, что страны Европейского союза могут одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть в начале мая. Сейчас документ находится в процессе подготовки в Еврокомиссии, после чего подписанные директивы передадут послам ЕС на одобрение.