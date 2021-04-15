Помощник Байдена подтвердил введение «пропорциональных мер» против РФ

https://static.news.ru/photo/fdc3a9c8-9de1-11eb-a6e8-96000091f725_660.jpg Фото: Amr Alfiky/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента США Джо Байдена Джейк Салливан подтвердил введение «пропорциональных мер» против РФ в разговоре с CNN.

То, о чём президент Байден объявит сегодня, — это, мы считаем, пропорциональные меры, направленные на защиту американских интересов, включая кибератаки и вмешательство в выборы, — сказал Салливан.

По его словам, американский лидер сегодня планирует объявить меры против Москвы за недружественные действия, в том числе за «кибератаки и вмешательство в выборы».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия осуждает новые санкционные устремления США. Москва будет отвечать на вводимые ограничительные меры по принципу взаимности с целью обеспечения собственных интересов наилучшим образом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.