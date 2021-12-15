Помощница госсекретаря США покинула МИД России

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид выходит из здания министерства иностранных дел России после переговоров с замглавы ведомства Сергеем Рябковым

Помощница госсекретаря США Карен Донфрид покинула МИД России, где состоялись переговоры по Украине и гарантиям безопасности РФ. Консультации заняли порядка 40 минут. Об этом пишет РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, что она выходит из здания российского внешнеполитического ведомства и садится в автомобиль. О чём именно говорила дипломат с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, пока неизвестно. Предполагается, что позднее сотрудники диппредставительств раскроют подробности переговоров.

В МИД РФ вместе с Донфрид также прибыл посол США в России Джон Салливан. Сам же Рябков в разговоре с журналистами выразил надежду, что Вашингтон проявит практический интерес к идее Москвы о гарантиях безопасности. С российской стороны будут представлены логика и конкретика идеи о гарантиях.

Ранее стало известно, что помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев 13–15 декабря. После визитов она проведёт в Брюсселе консультации с союзниками и партнёрами по Евросоюзу.