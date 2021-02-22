Полёты 128 самолётов Boeing 777 приостановлены после инцидента с двигателем

Корпорация Boeing рекомендовала приостановить полёты 128 самолётов серии 777 по всему миру после отказа двигателя одного из таких лайнеров и падения части его обшивки рядом с жилыми домами в городе Брумфилд в штате Колорадо.
Американская компания рекомендовала временно отказаться от эксплуатации Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Использующие такие лайнеры авиакомпании — United Airlines, японские All Nippon Airways и Japan Airlines, корейская Asiana Airlines прислушались к рекомендации производителя,
Ранее NEWS.ru писал, что российские авиакомпании используют самолёты Boeing 777-300ER, которые оборудованы двигателями General Electric GE90-115B. Эксплуатацию этих лайнеров не планируется приостанавливать.
Инцидент с пассажирским Boeing 777 произошёл накануне. Лайнер вылетел из Денвера, штат Колорадо, во время полёта загорелся и отказал один из его двигателей. Его обломки упали в жилом районе города Брумфилд. Самолёт совершил возвращение в пункт вылета и благополучно там приземлился. Информации о пострадавших на борту или в результате падений частей двигателя не поступало.
Авиакомпания United Airlines, которой принадлежит борт, заявила о временной приостановке полётов 24 Boeing 777, имеющих соответствующий двигатель.