Полёты 128 самолётов Boeing 777 приостановлены после инцидента с двигателем

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Отсутствие или задержка вакцинации от коронавируса где-либо в мире может привести к распространению новых разновидностей инфекции. Это грозит свести на нет эффективность имеющихся вакцин, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В ходе выступления на брифинге в Женеве он подчеркнул необходимость повсеместного проведения прививочных кампаний. Если этот вирус не будет побеждён повсеместно, то мы не сможем победить его в глобальном масштабе,...