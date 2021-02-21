США проверят Boeing 777 после падения детали самолета на землю

https://static.news.ru/photo/538470b0-ba33-11ea-9074-fa163e074e61_660.jpg Фото: boeing.com

Незамедлительно начать проверки самолётов Boeing 777 поручило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Причиной стал инцидент, при котором деталь обшивки одного из таких лайнеров упала рядом с жилыми домами в штате Колорадо.

В аккаунте FAA в Twitter приводится заявление главы управления Стива Диксона.

Я поручил издать чрезвычайную директиву, требующую начать незамедлительные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Это может означать, что некоторые самолеты будут изъяты из эксплуатации, — говорится в тексте.

Также указывается необходимость проверки полых лопастей вентилятора, которые имеются только на двигателях данной модели.

В то же время, авиакомпания United Airlines, которой принадлежит борт, заявила о временной приостановке полётов 24 Boeing 777, имеющих соответствующий двигатель.

Инцидент с пассажирским Boeing 777 произошёл накануне. Лайнер вылетел из Денвера, штат Колорадо, во время полёта загорелся и отказал один из его двигателей. Его облмки упали в жилом районе города Брумфилд.

Самолёт совершил возвращение в пункт вылета и благополучно там приземлился.

Информации о пострадавших на борту или в результате падений частей двигателя не поступало.

Падения частей двигателя на дома в Брумфилде попало на видео. Об этом писал NEWS.ru.