США проверят Boeing 777 после падения детали самолета на землю

Незамедлительно начать проверки самолётов Boeing 777 поручило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Причиной стал инцидент, при котором деталь обшивки одного из таких лайнеров упала рядом с жилыми домами в штате Колорадо.
В аккаунте FAA в Twitter
Я поручил издать чрезвычайную директиву, требующую начать незамедлительные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Это может означать, что некоторые самолеты будут изъяты из эксплуатации, — говорится в тексте.
Также указывается необходимость проверки полых лопастей вентилятора, которые имеются только на двигателях данной модели.
В то же время, авиакомпания United Airlines, которой принадлежит борт, заявила о временной приостановке полётов 24 Boeing 777, имеющих соответствующий двигатель.
Инцидент с пассажирским Boeing 777 произошёл накануне. Лайнер вылетел из Денвера, штат Колорадо, во время полёта загорелся и отказал один из его двигателей. Его облмки упали в жилом районе города Брумфилд.
Самолёт совершил возвращение в пункт вылета и благополучно там приземлился.
Информации о пострадавших на борту или в результате падений частей двигателя не поступало.
Падения частей двигателя на дома в Брумфилде попало на видео. Об этом писал NEWS.ru.