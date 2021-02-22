В России не намерены приостанавливать полёты Boeing 777

https://static.news.ru/photo/2d5dce32-74fe-11eb-932c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании используют самолёты Boeing 777-300ER, которые оборудованы двигателями General Electric GE90-115B. Эксплуатацию этих лайнеров не планируется приостанавливать. Об этом сообщили в Росавиации.

Российские авиакомпании имеют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, оборудованные двигателями General Electric GE90-115B. В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией Соединённых Штатов, так и российскими авиационными властями, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Ранее корпорация Boeing рекомендовала приостановить полёты самолётов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Это произошло после инцидента с лайнером этой модели авиакомпании United Airlines. Как сообщили в пресс-службе компании, Boeing активно следит за последними событиями, связанными с рейсом 328 компании United Airlines.

Инцидент с пассажирским Boeing 777 произошёл накануне. Лайнер вылетел из Денвера, штат Колорадо, во время полёта загорелся и отказал один из его двигателей. Его обломки упали в жилом районе города Брумфилд. Самолёт совершил возвращение в пункт вылета и благополучно там приземлился. Информации о пострадавших на борту или в результате падений частей двигателя не поступало.

Авиакомпания United Airlines, которой принадлежит борт, заявила о временной приостановке полётов 24 Boeing 777, имеющих соответствующий двигатель, писал NEWS.ru.