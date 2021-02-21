Авиакомпания Boeing рекомендовала всем приостановить полеты Boeing 777

https://static.news.ru/photo/67c84382-74c1-11eb-b288-96000091f725_660.jpg Фото: airliners.net

Приостановить полёты самолётов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 рекомендовала всем авиалиниям авиакомпания Boeing. Это произошло после инцидента с лайнером этой модели авиакомпании United Airlines

Как сообщили в пресс-службе компании, Boeing активно следит за последними событиями, связанными с рейсом 328 компании United Airlines.

На время проведения расследования Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) мы рекомендовали приостановить работы с 69 выполняющими полеты и 59 находящимися на хранении 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, пока Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не определит подходящий протокол проверки, — говорится в сообщении компании.

Инцидент с пассажирским Boeing 777 произошёл накануне. Лайнер вылетел из Денвера, штат Колорадо, во время полёта загорелся и отказал один из его двигателей. Его обломки упали в жилом районе города Брумфилд.

Самолёт совершил возвращение в пункт вылета и благополучно там приземлился.

Информации о пострадавших на борту или в результате падений частей двигателя не поступало.

Fвиакомпания United Airlines, которой принадлежит борт, заявила о временной приостановке полётов 24 Boeing 777, имеющих соответствующий двигатель. Об этом писал NEWS.ru.