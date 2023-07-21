Полянский заявил, что украинские порты являются местами дислокаций ВСУ

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Украинские морские порты являются местами дислокации и пополнения запасов ВСУ, заявил в ходе заседания Совбеза ООН первый зампостпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, которые цитирует РИА Новости, украинские военные хранят на территории морских гаваней оружие, боеприпасы, топливо и другие вещи, необходимые для ведения боевых действий.

Рассматриваем всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России. <...> За год действия сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов. Там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников, — утверждает Полянский.

Он отметил, что благодаря прекращению зерновой сделки российские войска смогут изменить ситуацию в украинских морских портах.

В понедельник, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Российские требования, по его словам, выполнены не были.

Позднее в Министерстве обороны России объявили, что начиная с 20 июля Москва будет рассматривать в качестве потенциальных перевозчиков грузов военного назначения все суда, направляющиеся на Украину через Черное море. При этом государства, которым принадлежат корабли, будут считаться вовлеченными в боевые действия на стороне Украины.