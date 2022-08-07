Полянский: ООН готовит миссию для расследования удара в Еленовке

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В ООН идет подготовка группы для проведения расследования обстоятельств удара по СИЗО в Еленовке. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский. В эфире радио Times он рассказал, что в настоящее время согласовываются полномочия членов группы.

Мы были открыты для проведения расследования с самого начала. Я направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу по поводу отправки миссии по установлению фактов туда. Он отреагировал. И работа по согласованию круга полномочий миссии ведется, — сказал дипломат.

Полянский добавил также, что на месте происшествия ожидают экспертов Международного комитета Красного Креста (МККК). По его словам, обстрел СИЗО был совершен из РСЗО HIMARS. Такие установки некоторое время назад поставили ВСУ Соединенные Штаты Америки.

Как вы знаете, боевики «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ) сдались российским военным и начали говорить неприятные вещи про киевский режим, и киевский режим очень рассердился. Это и стало причиной этого удара, — высказался Полянский.

Утром 29 июля замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об обстреле СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков позднее заявил, что ночью ВСУ нанесли удары по баракам, в результате которых погибли 50 пленных украинских бойцов, ранения получили ещё 75 человек и восемь сотрудников следственного изолятора.