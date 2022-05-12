Полянский назвал Запад причиной увеличения сроков спецоперации на Украине Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Спецоперация на Украине может затянуться из-за Запада

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Специальная операция России на Украине может затянуться из-за стран Запада. Такое мнение выразил в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. При этом он подчеркнул, что увеличение сроков операции не изменит её ход и не остановит Россию в достижении поставленных задач.

Если западные страны будут пытаться остановить конфликт, подливая бензин в огонь, конечно, он может затянуться на некоторое время. Тем не менее это не изменит общего темпа конфликта, не остановит достижение Россией поставленных целей, — сказал Полянский.

Он также добавил, что Киев «признаёт тот факт, что ему нужно пойти на уступки». Среди так называемых «уступок» Полянский назвал прохождение процедур денацификации и демилитаризации. Кроме того, украинскому руководству «следует принять тот факт», что жители востока страны «имеют право жить так, как они хотят». После этого спецоперация прекратится, пообещал Полянский.

Он также отметил, что в связи с позицией Киева в настоящее время он не видит дипломатического развития событий. Кроме того, позиция России по вопросу вступления Украины в Евросоюз изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению Киева в НАТО.