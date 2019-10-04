https://static.news.ru/photo/880bbc68-cec9-11e9-94cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский журналист Пётр Панащук обвинил США в попытке лишить Варшаву самостоятельности.

По его мнению, союз с Соединёнными Штатами создаст санитарный кордон или восточный фланг НАТО.

Представитель СМИ также отметил, что Вашингтон намеренно пытается создать из России врага, чтобы заставить союзников приобретать дорогое оружие американского производства и отстаивать интересы Штатов.

Так называемая военная угроза со стороны России является скорее всего чистой воды фикцией. Россия не имеет территориальных претензий в отношении польских земель, — написал он в статье, опубликованной на портале Salon24.

Панащук также указал, что тесный союз с США предусматривает для Варшавы роль базы, которая должна перерезать создающиеся на континенте торговые пути.

Кроме того, он не исключил, что по замыслу Вашингтона Польша должна «сдерживать Россию» и Германию в военном плане при помощи американских баз.

Там будет американское оружие малой дальности — ракеты „Томагавк“ и истребители F35, которые смогут уничтожить главные города России — Москву и Петербург — за 10 минут, — указал журналист, добавив, что США прекрасно понимают, что в случае опасности Москва за пару минут уничтожит большую часть Польши.

Ранее Ntws.ru писал о том, что президент Польши Анджей Дуда призвал остановить «имперскую политику» России, пока Москва не проявила агрессию. Он подчеркнул, что Польша больше не является сферой влияния России благодаря присутствию в стране военнослужащих НАТО. Кроме того, по мнению лидера, переброска дополнительных сил США обеспечит более чёткий ответ Североатлантического альянса в случае нападения на одну из стран-участниц.