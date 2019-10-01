https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент Польши Анджей Дуда призвал остановить «имперскую политику» России, пока Москва не проявила агрессию.

Один за всех, и все за одного. Это больше не сфера влияния России, потому что сегодня 4,4 тысячи, а совсем скоро уже 5,5 тысячи американских солдат будут на нашей земле, — заявил политик в интервью Niezalezna .

Он подчеркнул, что Польша больше не является сферой влияния России благодаря присутствию в стране военнослужащих НАТО. Кроме того, по мнению лидера, переброска дополнительных сил США обеспечит более чёткий ответ Североатлантического альянса в случае нападения на одну из стран-участниц.

Сильный восточный фланг НАТО и безопасная Польша — это факт, — заверил Дуда.

Как писал News.ru, Варшава ожидает, что Конгресс США одобрит сделку о закупке 32 истребителей F-35A. По данным The National Interest, страна имеет планы по подготовке к войне с Россией и по этой причине не собирается ограничиваться только закупкой истребителей.