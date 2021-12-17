Польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко перешёл границу на участке погранзаставы Тушемля и попросил политического убежища в республике. Как отмечается, он не согласен е согласен с политикой Варшавы в отношении мигрантов. По его мнению, польская сторона негуманно относится к беженцам.

В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси, — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте ведомства, мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. По его словам, полк был переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в своём официальном Telegram-канале опубликовала видео мигрантов, которые вплавь пересекают мексикано-американскую границу. Она сравнила их с беженцами, пытающимися попасть в Европу через Белоруссию. Ранее дипломат посоветовала США заняться разрешением ситуации на своей границе вместо вмешательства в политику Москвы по поводу миграционного кризиса между Белоруссией и ЕС.