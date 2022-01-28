Польский беглый военнослужащий Чечко обратился в Гаагский трибунал

Польский дезертир Эмиль Чечко, сбежавший в декабре 2021 года в Белоруссию обратился в Гаагский трибунал. Он утверждает, что польские СМИ распространяют лживую информацию о ситуации на Польско-Белорусской границе. Запись его обращения опубликована на YouTube-канале InfoSpecNaz Беляков.

7 декабря стало известно о том, что 25-летний Чечко пересёк польско-белорусскую границу. Военнослужащий сбежал из 11-го Мазурского артиллерийского полка, после чего его остановил патруль на участке погранзаставы Тушемля.

Чечко обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов и двух волонтёров. По словам военнослужащего, он сам участвовал в расправах. Чечко считает, что ситуацию на граничащей с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

Польские власти отвергли обвинения Чечко. Генеральная прокуратура страны выдвинула ему обвинения в дезертирстве.

Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление было принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено, — сказал Чечко, добавив, что он готов отвечать за свои поступки.

Он призвал тщательно проверять информацию, представленную польскими СМИ в других источниках — иностранных.

Я прошу Вас самостоятельно проверять в иностранных СМИ информацию, которая представляется о ситуации на белорусско-польской границе <...> Ситуация, представленная в польских СМИ, является чисто лживой и неправдивой, — сказал Чечко.

Поляк считает, что его соотечественники должны знать не только о ситуации на границе с Белоруссией, но и о массовых убийствах людей на польско-белорусской границе.

Ранее беглый польский военнослужащий рассказал белорусским следователям, что ему известно об убийстве более 240 беженцев на польско-белорусской границе. По его словам, тела погибших польские силовики массово закапывали в специально подготовленных ямах в лесу.

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак раскритиковал поступок польского военнослужащего и посчитал, что он заслуживает «пулю в лоб» за свои действия.