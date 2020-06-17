Белый дом готовится к визиту польского президента Анджея Дуды. На встрече с Дональдом Трампом он планирует обсудить постоянное размещение американских солдат на польской территории, причём Варшава настаивает на их передислокации поближе к границам России. Возможно, в Польшу будут переброшены часть военных США, которых Трамп планирует вывести из Германии.

О готовящемся визите Анджея Дуды в Вашингтон сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме и в польских политических кругах. По одним данным, встреча может состояться уже на будущей неделе, по другим — точная дата ещё не назначена. На переговорах, предположительно, будет обсуждаться возможность размещения дополнительного контингента американских войск в Польше, в том числе на постоянной основе.

Визит планируется незадолго до президентских выборов в Польше, намеченных на 28 июня. Ассоциированному с правящей партией «Право и справедливость» Дуде не светит лёгкая победа. Ему противостоят сильные кандидаты — выдвиженец от оппозиционной «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский и независимый политик Шимон Головня. В этом свете некоторые эксперты считают визит Дуды в Вашингтон несвоевременным шагом.

Дуда хорошо сработался с президентом Трампом и его администрацией, — прокомментировал предполагаемый визит польского президента бывший посол Польши в США Дэниел Фрид. — Но Польша вступает в финальную фазу предвыборной гонки, и Дуде противостоят серьёзные соперники. Его визит может быть расценён как попытка США подыграть ему. Не лучшая идея.

Однако для Трампа подыгрывание политическим союзникам за рубежом перед выборами — далеко не новая практика. Так, незадолго до внеочередных парламентских выборов в Израиле, состоявшихся 9 апреля, Трамп признал спорные Голанские высоты израильской территорией. Это походило на попытку усилить позиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, союзника Трампа. Уступки по важным вопросам со стороны США, которых удалось добиться Нетаньяху, были одним из его главных козырей на выборах.

Shealah Craighead/Global Look Press

Поэтому не стоит удивляться, если после встречи Трампа и Дуды США сделают важное заявление по поводу передислокации своих войск в Польшу, это станет хорошим подспорьем для Дуды в предвыборной борьбе. Варшава давно добивается от США размещения постоянного контингента войск на своей территории. Сделка, о которой стало известно в 2018 году, получила неофициальное название «Форт Трамп». На данный момент 4500 американских солдат и лётчиков базируются в Польше на ротационной основе, в том числе в небольшом штабе армии в Познани, на логистической базе в Повидзе, а также объектах, связанных с беспилотниками, средствами противоракетной обороны и специальными операциями, в других частях страны.

Несмотря на настоятельные просьбы Варшавы, США долгое время противились постоянной дислокации своих войск так близко к границам России, опасаясь спровоцировать ответную агрессию Москвы. Польша же объясняет необходимость такого шага беспокойством за свою безопасность на фоне аннексии Крыма и войны в Донбассе.

Созданию «Форта Трампа» препятствуют и финансовые вопросы: Варшава и Вашингтон всё ещё не могут договориться, кто будет оплачивать проект. Существуют разногласия и по поводу того, где должны располагаться войска: Польша выступает за их размещение поближе к границе с Белоруссией, а Вашингтон хотел бы разместить их на западе страны, чтобы избежать эскалации напряжения с Россией.

Существуют вопросы финансирования, размещения, законных прав, условий, на которых будут действовать военные, — пояснил Reuters заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. — Дискуссии занимают такое продолжительное время, потому что тема очень сложная. Я полагаю, мы всё-таки придём к финальному решению, но это займёт какое-то время.

После того, как Трамп объявил о планах вывести из Германии более 9000 американских военных, зазвучали разговоры о том, что часть из них может быть передислоцирована в Польшу. Не исключено, что это будет обсуждаться на встрече Трампа и Дуды. Однако сама Польша не хотела бы, чтобы усиление НАТО на восточном направлении происходило за счёт ослабления на западном.