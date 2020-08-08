Польша отказалась верить в победу Лукашенко на выборах

Польша не верит победе Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Об этом заявил депутат сейма страны Роберт Тышкевич.
Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это,— цитирует его РИА Новости.
Тышкевич добавил, что результаты нынешних президентских выборов являются самой большой в истории Белоруссии фальсификацией.
9 августа в Белоруссии состоялись очередные выборы президента. Участки для голосования закрылись в 20:00 (совпадает с мск. — NEWS.ru).
Согласно данным первых экзитполов, на выборах президента Белоруссии Лукашенко набрал 79,7% голосов. У основной его соперницы Светланы Тихановской — 6,8% голосов.
Как писал NEWS.ru, президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, заявил, что собирается отстаивать интересы Украины в ОБСЕ и помочь стране восстановить контроль над Крымом и Донбассом.