Мир

Польша отказалась верить в победу Лукашенко на выборах

23:17, 09 августа 2020 1 300
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Польша не верит победе Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Об этом заявил депутат сейма страны Роберт Тышкевич.

Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это, цитирует его РИА Новости.

Тышкевич добавил, что результаты нынешних президентских выборов являются самой большой в истории Белоруссии фальсификацией.

9 августа в Белоруссии состоялись очередные выборы президента. Участки для голосования закрылись в 20:00 (совпадает с мск. — NEWS.ru).

Согласно данным первых экзитполов, на выборах президента Белоруссии Лукашенко набрал 79,7% голосов. У основной его соперницы Светланы Тихановской — 6,8% голосов.

Как писал NEWS.ru, президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, заявил, что собирается отстаивать интересы Украины в ОБСЕ и помочь стране восстановить контроль над Крымом и Донбассом.

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