Польша отказалась верить в победу Лукашенко на выборах

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Вашингтон предупредил Россию, КНР и Иран о серьёзных последствиях вмешательства в президентские выборы в США. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Как сообщает ТАСС, О'Брайен рассказал о подготовке к выборам в США. По его словам, администрация президента вкладывает сотни миллионов долларов в обеспечение безопасности киберинфраструктуры. При этом он отметил, что КНР,...