Половина жителей Бразилии готовы привиться от COVID российской вакциной

https://static.news.ru/photo/801f2c68-1042-11eb-8ccc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga via imago-images.de/Global Look Press

Чуть более половины жителей Бразилии заявили о своей готовности привиться от коронавируса вакциной российского производства.

О доверии к препарату из РФ сообщили 53% опрошенных в стране, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование института Realtime Big Data.

Отмечается, что 38% респондентов не готовы к вакцинации российским препаратом, а 9% затруднились дать ответ на этот вопрос.

При этом бразильцы выразили большее доверие вакцинам от Оксфордского университета, а также разработкам Германии и США (68% согласились бы на такую вакцину).

А вот препарату из Китая доверились бы только 48% опрошенных, в то время как 46% сказали, что не готовы к такой вакцине.

В опросе приняли участие одна тысяча человек, речь шла не о конкретных препаратах, а именно о странах, где вакцина была произведена.

По данным на 16 октября, в Бразилии за сутки было выявлено более 30 тысяч новых случаев заражения COVID-19, скончались от заболевания 754 человека. С начала пандемии в стране зарегистрировано 5,17 млн пациентов с коронавирусом и 152,5 тысячи летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что в России ведётся разработка препарата, который будет воздействовать непосредственно на гены размножения COVID-19 и останавливать репликацию вируса.