Половина членов правительства Латвии ушли в отпуск и отсутствовали на совещании по эпидемиологическим мерам. При этом известно, что латвийские политики отдыхают, а многие из них находятся за пределами страны, сообщает argumenti.ru.

Из-за этого на заседании разбираться с вопросами в сфере экономики пришлось министру культуры. Ушла в отпуск и министр внутренних дел Мария Голубева, занявшая должность только 2 июня.

В связи с этим оппозиционные партии выдвинули в парламенте проект, по которому заграничные командировки и отпуска министров должны быть отменены.

Ранее латвийский парламент запретил использование георгиевских лент на публичных мероприятиях. По мнению членов сейма, георгиевская лента ассоциируется с советской эпохой и не соответствует духу независимости Латвии.

С 28 сентября у России в Латвии новый посол, им стал Михаил Ванин. Он сменил на должности Евгения Лукьянова, который в марте был назначен послом в Белоруссии. Ванин выступает в роли дипломата от российской стороны с 2004 года и уже побывал послом в Словении и Дании.