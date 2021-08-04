Полковник в отставке рассказал о растущем давлении НАТО на Россию

У России в мире есть достаточно военных угроз. В связи с этим не стоит забывать и про НАТО, когда они проводят свои учения около российских границ. Об этом «Царьграду» сообщил полковник в отставке Виктор Баранец.

Если раньше, когда проводились учения в Чёрном море и за противника «играли» один-два наших корабля, то сейчас там перед нами ходит не условный, а реальный противник, — отмечает военный.

Несмотря на то что после 2014 года количество учений НАТО около границы с Россией значительно увеличилось, российские военные отрабатывают с помощью них действия с реальным противником, записывая условно вражескую тактику, шум винтов, связь, технические характеристики, поясняет Баранец.

Если о крупных учениях всегда известно, то о мелких никто не сообщает. Это происходит тихо, и легенда у них всегда одинаковая: на какую-то союзную страну навалился большой восточный медведь и надо отразить угрозу. При этом в штаб-квартирах НАТО некоторые люди сами понимают, что это очень лицемерно, но ничего с этим поделать не могут, подытожил полковник в отставке.

Ранее стало известно, что в Соединённых Штатах начались глобальные интегрированные военно-морские учения LSE 2021, в которых задействованы основные боевые корабли и амфибийно-десантные силы. Эти манёвры являются крупнейшими со времён холодной войны.