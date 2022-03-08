Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что, по его мнению, американские власти стремятся превратить Украину в «новый Афганистан». Вашингтон специально помогает украинской армии затягивать военные действия, чтобы впоследствии изгнать российские силы с Украины.

Я думаю, план Вашингтона в том, чтобы затягивать бои с расчётом на то, что со временем русских удастся изгнать с Украины. И если российскую армию не удастся изгнать, а я думаю, многие понимают, что этого не произойдёт, тогда план — полное разрушение Украины путём превращения её в квази-Афганистан, — сказал Макгрегор.

Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, действия США и НАТО по расширению Альянса на восток сыграли важную роль в эскалации конфликта на Украине. В свою очередь постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, Евросоюз и НАТО к равному диалогу с Москвой.

По мнению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, страны НАТО виноваты в ситуации на Украине, поскольку в течение многих лет игнорировали обеспокоенности России и увеличивали напряжение в регионе.