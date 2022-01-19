Политолог заявил, что Поклонскую могли бы выкрасть из Кабо-Верде

Спецслужбы Украины способны вывезти Наталью Поклонскую из Кабо-Верде, воспользовавшись коррупцией, заявил гендиректор Института политических исследований, политолог Сергей Марков изданию argumenti.ru. А вот получить её через экстрадицию Украина не сможет, считает он.

Я думаю, что вряд ли у Украины что-то получилось бы в отношении экстрадиции Натальи Поклонской. Конечно, Кабо-Верде зависит от Евросоюза, но вряд ли Брюссель зашёл бы так далеко, что давил бы на эту республику, чтобы они выдали Украине российского посла, — сказал Марков.

Он добавил, что если бы Поклонская заняла должность посла в Кабо-Верде, это бы увеличило поток туристов и из России, и из Японии, где она популярна.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Наталья Поклонская не будет назначена послом России в Кабо-Верде в связи с личными обстоятельствами. Она это подтвердила и сказала, что готова на любую должность, где будет полезна государству.

Ранее Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело в отношении Поклонской, которую обвиняют «в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации». Аналогичные обвинения также предъявлены главе Крыма Сергею Аксёнову и ещё шестерым должностным лицам.