Политолог усомнился в возможностях Китая склонить США к переговорам Политолог Косоруков: экономическая мощь КНР не поможет склонить США к переговорам

Фото: Shutterstock

На данном этапе украинского конфликта Китаю навряд ли удастся склонить США к проведению переговоров, считает политолог МГУ имени М. В. Ломоносова Артем Косоруков. В беседе с РИАМО он пояснил, что экономической мощи Пекина не хватит, чтобы пересилить военно-политическую силу США.

Честно говоря, вряд ли у Китая на данном этапе это получится. Все-таки экономической мощью пересилить военно-политическую силу США очень сложно. У Китая практически нет военных баз за рубежом, нет силового блока, по сути, союзников. Ему будет сложно что-то противопоставить, — уточнил эксперт.

По словам политолога, Китай должен продемонстрировать, что является главным мирным посредником. При этом КНР должна не потерять лицо, несмотря на все отказы Запада принять план Пекина по урегулированию украинского конфликта, добавил Косоруков. По словам эксперта, это сильная сторона Китая, который действительно настроен против эскалации и вовлечения в военные действия. Пекин старается проявить мягкую силу, используя экономические и дипломатические рычаги, в противовес США, считает политолог.

Он (Китай. — NEWS.ru) понимает, что этот конфликт никому не нужен — ни России, ни Украине. Если говорить именно о национальных интересах, этот конфликт — абсолютно искусственная история, связанная с тем режимом на Украине, который пришел силовым путем после Майдана, — заключил эксперт.

Востоковед Дмитрий Косырев ранее назвал визит представителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя на Украину и в несколько стран Запада альтернативой действиям других государств. По его словам, при этом говорить о мирном урегулировании украинского конфликта при посредничестве Пекина пока рано.