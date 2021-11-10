Политолог: Украина вынуждена идти к «агрессорам» за электричеством

Украина вынуждена закупать электричество и газ у Белоруссии и России из-за неправильной энергетической политики. Киев допустил ошибку, испортив отношения с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире канала UkrLive.

У нас с Белоруссией сложные отношения: мы какие-то санкции вводим, авиаперелёты туда остановили. То есть мы и там тоже умудрились со всеми поссориться. То есть мы докатились до того, что теперь Лукашенко решает, будут на Украине веерные отключения или не будут, — рассказал Корнейчук.

Эксперт при этом подчеркнул, что виновником в сложившейся ситуации считает президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что вскоре Киеву придётся пойти на прямые переговоры с российским «Газпромом», чтобы прийти к соглашению по закупке газа.

Только это всё будет под видом страшного ужасного энергокризиса, к которому мы непонятно как пришли, а потом под давлением обстоятельств мы вынуждены <...> с болью в сердце идти к агрессорам, — сказал Корнейчук.

Ранее экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что долг «Молдовгаза» перед Россией за газ можно погасить двумя способами: за счёт бюджетных средств страны или включения долга в тариф. По мнению политика, только так Кишинёв сможет выйти из энергетического кризиса.